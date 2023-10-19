МЮ сыграет с "Шеффилд Юнайтед" без Каземиро

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро пропустит матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в ближайшую субботу из-за травмы лодыжки.

Каземиро повредил свою лодыжку в матче за сборную Бразилии против Венесуэлы на прошлой неделе (1:1), будучи замененным за 11 минут до конца.



Из официального заявления "Юнайтед" следует, что Каземиро по совету клуба остался в Бразилии на реабилитацию. Это позволит 31-летнему игроку скорее поправить свое здоровье.



Проблема Каземиро не носит серьезного характера, однако выезд в Шеффилд в ближайшую субботу экс-полузащитник "Реала" пропустит.



Ожидается, что Каземиро вернется на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне в начале следующей недели, однако матч Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в следующий вторник бразилец тоже пропустит по причине дисквалификации.