Капелло подтвердил, что покинул сборную Англии из-за Терри

Легенда итальянского футбола Фабио Капелло объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Англии разногласиями с FA насчет роли Джона Терри как капитан национальной команды.

Капелло принял управление английской сборной после того, как ведомая Стивом Маклареном команда не смогла преодолеть отбор к Евро-2008.



Несмотря на определенный языковой барьер, Капелло довольно неплохо проявил себя, выведя сборную Англии на два больших турнира подряд.



Однако Капелло не смог смириться, когда FA вмешалась в его работу, чтобы лишить капитанской повязки Терри, обвиненного в оскорблении на расовой почве Антона Фердинанда.



"Было замечательно трудиться на "Уэмбли" и быть тренером сборной Англии. Я был расстроен своим уходом из национальной команды ввиду несовпадения мнений насчет Джона Терри".



"Мы квалифицировались на Евро-2012, но я не мог смириться с тем, что вопрос о капитанстве был решен руководством, хотя мой контракт предполагал, что это я, будучи тренером, определяю капитана. Я не мог смириться с тем, что мои полномочия были ограничены. Я был доволен всем остальным и тем, что FA позволяла мне делать в своей работе. То было великолепное время", — сообщил Капелло Daily Mail.



Добавим, в июле 2012 суд признал Терри невиновным в оскорблении Фердинанда, однако было слишком поздно — Капелло уже пять месяцев как покинул национальную команду.