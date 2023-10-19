О дисквалификации Тонали может быть объявлено на следующей неделе
Решение о дисквалификации полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали может быть принято уже на следующей неделе.
В минувший вторник Тонали вылетел из Ньюкасла в Турин, чтобы переговорить с местными следователями юристами Федерации футбола Италии.
В итоге Сандро признал, что действительно делал ставки на футбольные матчи, а в Италии за это грозит дисквалификация сроком до трех лет.
Тот факт, что Тонали признал свою вину и всецело сотрудничал со следствием, означает, что Сандро, вероятно, удастся отделаться дисквалификацией на один год. Именно об этом будут хлопотать Федерация.
По информации La Gazzetta dello Sport, о дисквалификации 23-летнего полузащитника может быть объявлено до матча "сорок" против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов на следующей неделе.
Таким образом, матч против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу обещает стать последним для Тонали перед тем, как Сандро начнет отбывать свою дисквалификацию.
Отметим, что это будет удар не только по "Ньюкаслу", но и по сборной Италии, ведь Тонали будет вынужден пропустить Евро-2024 следующим летом.
Если верить итальянской прессе, Тонали ставил на матчи своего бывшего клуба "Милана", но только на победу и только на те игры, в которых сам не принимал участия.
Во время встречи со следователями Тонали также предоставил медицинский сертификат о том, что у него есть зависимость от ставок.
19.10.2023 17:00
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Эх, а в начале сезона, когда другие покупали в полузащиту игроков за 100 млн, подписание Тонали хотелось назвать одним из самых успешных подписаний
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Птичку жалко
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В данной ситуации, а точнее Финансово независимой: Футболист на ставках - это Дэбил! и горе для клуба.. Как это выявить? Тонали хандра по жизни
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