О дисквалификации Тонали может быть объявлено на следующей неделе

Решение о дисквалификации полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали может быть принято уже на следующей неделе.

В минувший вторник Тонали вылетел из Ньюкасла в Турин, чтобы переговорить с местными следователями юристами Федерации футбола Италии.



В итоге Сандро признал, что действительно делал ставки на футбольные матчи, а в Италии за это грозит дисквалификация сроком до трех лет.



Тот факт, что Тонали признал свою вину и всецело сотрудничал со следствием, означает, что Сандро, вероятно, удастся отделаться дисквалификацией на один год. Именно об этом будут хлопотать Федерация.



По информации La Gazzetta dello Sport, о дисквалификации 23-летнего полузащитника может быть объявлено до матча "сорок" против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов на следующей неделе.



Таким образом, матч против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу обещает стать последним для Тонали перед тем, как Сандро начнет отбывать свою дисквалификацию.



Отметим, что это будет удар не только по "Ньюкаслу", но и по сборной Италии, ведь Тонали будет вынужден пропустить Евро-2024 следующим летом.



Если верить итальянской прессе, Тонали ставил на матчи своего бывшего клуба "Милана", но только на победу и только на те игры, в которых сам не принимал участия.



Во время встречи со следователями Тонали также предоставил медицинский сертификат о том, что у него есть зависимость от ставок.