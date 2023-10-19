Рамсдейл удивлен вниманием людей к его битве с Райей

Аарон Рамсдейл Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что находится странным огромное внимание людей к его битве с Давидом Райей за роль первого номера "канониров".

Только в прошлом сезоне заключив новый контракт, эту кампанию 25-летний Рамсдейл начинал основным голкипером "Арсенала".

Затем Рамсдейл оказался за спиной у прибывшего из "Брентфорда" Давида Райи, лишь сыграв один матч Кубка Лиги. Но больше всего Аарона напрягает то, как много его ситуацию обсуждают люди.

"Люди проявляют большое внимание, и насчет этой позиции есть знаменитое высказывание: "Если о тебе не говорят, значит ты хорошо делаешь свою работу". А в данный момент разговоров много".

"Играю я или Давид, нам просто нужно быть сосредоточенными на игре, но в то же время из этого делают странные, громкие заголовки... Нам нужно выдерживать это, и мы это делаем", — цитирует Рамсдейла Sky Sports.


Метки Арсенал, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 19.10.2023 17:06 # kedr
    Не понятно зачем Артете эти сложности с вратарями, Райя ничем не лучше Рамсдейла в раме ворот, при этом тотально уступает англичанину в характере...

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  2. liverpyl 19.10.2023 16:32 # liverpyl
    да некому ваши любовные ласки не интересны

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