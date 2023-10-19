"Астон Вилла" будет сотрудничать с "Виссел Кобе"
"Астон Вилла" установила партнерские отношения с японским клубом "Виссел Кобе".
Данное стратегическое партнерство подразумевает развитие молодежи и обмен знаниями, а также открывает дверь "Виллы" для японских игроков.
Таким образом, лидирующий в японском первенстве "Виссел Кобе" присоединился к семейству клубов V Sports — компании, которая владеет "Виллой".
Как уточняет The Athletic, другими родственными "Вилле" клубами являются португальская "Витория" и египетский ЗЕД.
В конце октября делегация из Кобе посетит Бирмингем, а два игрока из команды "Виссел" U-16 будут тренироваться со сверстниками из академии "Виллы".
Кроме того, в 2024 году "Вилла" отправит одну из команд своей академии в Японию на международный турнир.
19.10.2023 15:00
Просмотров: 207
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: