"Боруссия" готова сделать предложение по Санчо

Дортмундская "Боруссия" готова сделать предложение по вингеру Джейдону Санчо в зимнее трансферное окно.

И хотя официальные лица "Боруссии" открещиваются от слухов насчет Санчо, ESPN может подтвердить, что клуб из Дортмунда заинтересован в возвращении Санчо в январе, если финансовые параметры для этого будут правильными.



Наиболее приемлемым вариантом для "Боруссии" выглядит аренда Санчо, однако представителю Бундеслиги все равно нужно, чтобы "Юнайтед" субсидировал часть зарплаты Джейдона в 300,000 фунтов в неделю.



В данный момент похоже на то, что у Санчо нет будущего в "Юнайтед". 23-летний англичанин по-прежнему отказывается приносить извинения главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу и остается изолированным от первой команды.



Фактически Санчо уже выставлен на трансфер. В "Юнайтед" чувствуют, что для извинений слишком поздно, и готовы выслушать предложения других клубов насчет Джейдона.



Добавим, летом 2021 "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из "Боруссии".