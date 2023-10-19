"Ливерпуль" рассматривает Осимхена на замену Салаху

"Ливерпуль" готов побороться за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, если не сможет удержать Мохамеда Салаха.

Ожидается, что после окончания этого сезона саудовские клубы вернулся за Салахом, не сумев заполучить Мохамеда минувшим летом.



По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" заранее готовится к расставанию с Салахом, рассматривая 24-летнего Осимхена в качестве замены для 31-летнего египтянина.



Скауты "Ливерпуля" специально отправились просматривать Осимхена на матчи сборной Нигерии против Саудовской Аравии и Мозамбика в этот международный перерыв, однако Виктор сыграл только в первом из них, получив травму задней поверхности бедра.



Продажа Салаха принесла бы "Ливерпулю" свыше 200 миллионов фунтов, поэтому "красные" комфортно смогли бы себе позволить оцениваемого в 140 млн. фунтов Осимхена.



Правда, интерес к Осимхену также проявляют "Челси" и "Арсенал", которые, возможно, не будут ждать до конца сезона и попытаются заполучить Виктора уже в январе.