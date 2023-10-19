"Ливерпуль" рассматривает Осимхена на замену Салаху

Виктор Осимхен "Ливерпуль" готов побороться за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, если не сможет удержать Мохамеда Салаха.

Ожидается, что после окончания этого сезона саудовские клубы вернулся за Салахом, не сумев заполучить Мохамеда минувшим летом.

По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" заранее готовится к расставанию с Салахом, рассматривая 24-летнего Осимхена в качестве замены для 31-летнего египтянина.

Скауты "Ливерпуля" специально отправились просматривать Осимхена на матчи сборной Нигерии против Саудовской Аравии и Мозамбика в этот международный перерыв, однако Виктор сыграл только в первом из них, получив травму задней поверхности бедра.

Продажа Салаха принесла бы "Ливерпулю" свыше 200 миллионов фунтов, поэтому "красные" комфортно смогли бы себе позволить оцениваемого в 140 млн. фунтов Осимхена.

Правда, интерес к Осимхену также проявляют "Челси" и "Арсенал", которые, возможно, не будут ждать до конца сезона и попытаются заполучить Виктора уже в январе.


Метки Ливерпуль, Наполи, Осимхен, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2023 13:00

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  1. liverbro 19.10.2023 14:16 # liverbro
    Тут всё ясно, очередная желтуха от далимали

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  2. narcot 19.10.2023 14:07 # narcot
    зачем ему обрыганпуль?) ору

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  3. skydreams 19.10.2023 13:35 # skydreams
    here we go again :) чо, лузерпуки, готовы снова зарубиться с сыном маминой подруги?)

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  4. butch 19.10.2023 13:25 # butch
    По информации Daily Mirror, ток подумал какой баран такие новости сочиняет

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  5. yxaxaxaxaxa 19.10.2023 13:17 # yxaxaxaxaxa
    опа , ща членси снова разведут на бабки

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  6. fuckyeah 19.10.2023 13:14 # fuckyeah
    Ну да, гениально просто. Заменить крайнего нападающего центральным

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