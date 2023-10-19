"Челси" продлил контракт с Матсеном до лета 2025

Ян Матсен "Челси" воспользовался своей опцией и продлил контракт с левым защитником Яном Матсеном на 12 месяцев — до июня 2025.

Не сумев продать Матсена в летнее трансферное окно, "Челси" пока не преуспел в переговорах с Яном о новом контракте — 21-летний голландец отклонил два предложения "синих" за последние недели.

В результате "Челси" решил прибегнуть к варианту с продлением действующего контракта Матсена, что позволит "синим" оградить Яна от интереса зарубежных клубов в январе.

Прежде всего "Челси" опасался интереса к Матсену со стороны "Барселоны", которая, будучи зарубежным клубом, уже с января могла бы свободно вести переговоры с Яном. Теперь это исключено.

Предполагается, что "Челси" по-прежнему открыт к продаже Матсена, но для этого потребуется внушительная сумма — вроде тех 31.5 млн. фунтов, которые был готов заплатить за Яна "Бернли" в заключительный день летнего трансферного окна.

Помимо "Барселоны" и "Бернли", еще одним претендентом на Матсена может стать "Вест Хэм".

Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Матсен сыграл только 83 минуты за "Челси", шесть раз выйдя на замену.


Метки контракты, Матсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 322

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 19.10.2023 12:17 # chelsiukpro
    Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Матсен 83мин.
    А в целом с кубками скока мин отыграл? Игроки просто играть хотят, главное все минуты за клуб!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: