"Челси" продлил контракт с Матсеном до лета 2025

"Челси" воспользовался своей опцией и продлил контракт с левым защитником Яном Матсеном на 12 месяцев — до июня 2025.

Не сумев продать Матсена в летнее трансферное окно, "Челси" пока не преуспел в переговорах с Яном о новом контракте — 21-летний голландец отклонил два предложения "синих" за последние недели.



В результате "Челси" решил прибегнуть к варианту с продлением действующего контракта Матсена, что позволит "синим" оградить Яна от интереса зарубежных клубов в январе.



Прежде всего "Челси" опасался интереса к Матсену со стороны "Барселоны", которая, будучи зарубежным клубом, уже с января могла бы свободно вести переговоры с Яном. Теперь это исключено.



Предполагается, что "Челси" по-прежнему открыт к продаже Матсена, но для этого потребуется внушительная сумма — вроде тех 31.5 млн. фунтов, которые был готов заплатить за Яна "Бернли" в заключительный день летнего трансферного окна.



Помимо "Барселоны" и "Бернли", еще одним претендентом на Матсена может стать "Вест Хэм".



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Матсен сыграл только 83 минуты за "Челси", шесть раз выйдя на замену.