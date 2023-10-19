Игроки "Юнайтед" призывают Санчо извиниться

Несколько опытных игроков "Манчестер Юнайтед" обратились к вингеру Джейдону Санчо с призывом извиниться перед главным тренером Эриком Тен Хагом.

Санчо вступил в открытый конфликт с Тен Хагом после того, как не попал в заявку "Юнайтед" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Арсенала" 3 сентября (3:1).



Тогда Тен Хаг объяснил отсутствие Санчо плохой работой того на тренировках, а Джейдон через твиттер назвал Эрика лжецом и пожаловался, что из него "давно делают козла отпущения".



В результате Санчо оказался полностью изолирован от первой команды "Юнайтед". 23-летний англичанин пользуется инфраструктурой академии, даже переодеваясь и принимая пищу отдельно от подопечных Тен Хага на базе в Каррингтоне.



По информации The Guardian, с Санчо успели переговорить не только руководители "Юнайтед", но и некоторые наиболее опытные игроки. Джейдону было сказано, что тот будет помилован, если принесет искренние извинения Тен Хагу.



Также "Юнайтед" дал понять Санчо, что в противном случае у клуба не останется иного варианта, кроме как избавиться от Джейдона, и пока все идет именно к этому.



Санчо верит в свою правоту и не испытывает раскаяния, и если это не изменится, уже совсем скоро "Юнайтед" начнет искать варианты, чтобы продать или отправить в аренду Джейдона, который в июле 2021 был куплен у дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов.