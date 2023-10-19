Саутгейт признал, что Евро-2024 может определить его период в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что выступление на Евро-2024 может стать определяющим для всего его периода работы с национальной командой.

Стартовав с победы над итальянцами в Неаполе в марте (1:2), победой 3:1 над этим же соперником на "Уэмбли" в минувший вторник англичане гарантировали себе первое место в Группе C.



Теперь Саутгейт хочет обеспечить себе место среди сеянных команд при запланированной на 2 декабря жеребьевке, и Гарет, для которого Евро-2024 может стать последним большим турниром со сборной, ставит перед собой цель выиграть турнир в Германии следующим летом.



"Мы знаем, что в конце концов о нас будут судить по выступлениям на турнирах. Для нас это было ясно с момента, как мы выиграли свои первые матчи в марте. Мы с этой командой пережили ряд особенных вечеров, одержали ряд невероятных побед, демонстрировали игру топ-уровня и забили много голов, честно говоря".



"Но мы знаем, что в конце концов есть только один приз в международном футболе, в отличие от клубного футбола, где у тебя много попыток каждый год, и мы среди тех, кто ставит перед собой цель добиться успеха".



"Важно не только выиграть группу, но и попасть в число сеянных. Для этого нам, наверное, потребуется набрать еще шесть очков. Ты можешь финишировать первым и все равно попасть в сложную группу, что зависит от выступлений других. Лучше взять это под контроль, если ты можешь".



"Мы также должны дать людям шансы проявить себя и посмотреть игроков в деле, потому что до турнира у нас будет только два сбора. Мы хотим сохранить эту сплоченность. Игроки любят приезжать в сборную, любят играть друг с другом, и мы не собираемся перегружать их физически, как не перегружали эту неделю", — цитирует Саутгейт Daily Mirror.