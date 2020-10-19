Начато рассмотрение дела о нарушениях "Эвертоном" правил ФФП
Во вторник независимая комиссия начала рассмотрение дела насчет возможных нарушений "Эвертоном" правил финансового фейр-плей.
Еще в марте Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" в нарушениях правил ФФП. "Ириски" более чем втрое превысили допустимый лимит убытка за трехлетний период в 105 миллионов фунтов.
"Эвертон" с этими обвинениями не согласился, свой убыток в 372 млн. фунтов объяснив непредвиденными обстоятельствами в виде пандемии коронавируса. "Ириски" уверены, что смогут доказать свою правоту.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, во вторник независимая комиссия начала рассмотрение этого дела. Процесс стартовал в секретном режиме, и даже некоторые высокопоставленные руководители мерсисайдского клуба не были в курсе этого.
Ожидается, что слушания завершатся на следующей неделе, после чего независимая комиссия изучит доводы обеих сторон и в ноябре вынесет свой вердикт.
Если вина "Эвертона" будет доказана, "ириски" могут столкнуться с целым спектром санкций, включая штраф, трансферное эмбарго или даже снятие очков в Премьер-Лиге.
Вердикт трибунала также может иметь последствия на зависший процесс продажи "Эвертона" и подтолкнуть "Саутгемптон", "Лидс" и "Лестер", которые в прошлом сезоне вылетели из Премьер-Лиги, к судебному иску против "ирисок".
19.10.2023 08:00
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А разве Бернли ни в этом году поднялся в АПЛ?
Как тогда они могли в прошлом вылететь?)
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“Манчестер Юнайтед” опубликовал финансовые результаты второго финансового квартала 2023 года.
Из-за роста курса доллара общий долг клуба увеличился с 411,1 миллиона фунтов до 535,7 миллиона фунтов.
По результатам второго квартала финансового года было принято решение не выплачивать дивиденды владельцам акций “Манчестер Юнайтед”.
Т.е. они даже собственным акционерам должны). Бан красной помойке!
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Если наказывать Эвертон, то тогда и Арсенал тоже. А МУ вообще долг овер -500 млн. и все закрывают глаза на это.
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