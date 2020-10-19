Начато рассмотрение дела о нарушениях "Эвертоном" правил ФФП

Во вторник независимая комиссия начала рассмотрение дела насчет возможных нарушений "Эвертоном" правил финансового фейр-плей.

Еще в марте Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" в нарушениях правил ФФП. "Ириски" более чем втрое превысили допустимый лимит убытка за трехлетний период в 105 миллионов фунтов.



"Эвертон" с этими обвинениями не согласился, свой убыток в 372 млн. фунтов объяснив непредвиденными обстоятельствами в виде пандемии коронавируса. "Ириски" уверены, что смогут доказать свою правоту.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, во вторник независимая комиссия начала рассмотрение этого дела. Процесс стартовал в секретном режиме, и даже некоторые высокопоставленные руководители мерсисайдского клуба не были в курсе этого.



Ожидается, что слушания завершатся на следующей неделе, после чего независимая комиссия изучит доводы обеих сторон и в ноябре вынесет свой вердикт.



Если вина "Эвертона" будет доказана, "ириски" могут столкнуться с целым спектром санкций, включая штраф, трансферное эмбарго или даже снятие очков в Премьер-Лиге.



Вердикт трибунала также может иметь последствия на зависший процесс продажи "Эвертона" и подтолкнуть "Саутгемптон", "Лидс" и "Лестер", которые в прошлом сезоне вылетели из Премьер-Лиги, к судебному иску против "ирисок".