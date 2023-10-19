"Челси" готов потратиться на Осимхена в январе

"Челси" хочет приобрести Виктора Осимхена в январе и готов сделать нападающего "Наполи" своим самым высокооплачиваемым игроком.

Как и в прошлом сезоне, в новой кампании "Челси" опять испытывает проблемы с забитыми голами, отличившись лишь 11 раз в восьми матчах Премьер-Лиги.



Как утверждает TEAMtalk, ссылаясь на свой источник в "Челси", на "Стэмфорд Бридж" рассматривают Осимхена в качестве идеального решения своих проблем впереди.



"Челси" находится на чеку и будет готов свернуть горы, если "синим" представится реалистичная возможность заполучить 24-летнего нигерийца, забившего 26 голов в 32 матчах прошлого сезона Серии А.



Трансфер Осимхена в январе не является невозможным, однако для приглашения Виктора "Челси" бы пришлось раскошелиться на рекордные для всей Премьер-Лиги 140 миллионов фунтов, как минимум.



Добавим, действующий контракт Осимхена истекает в 2025 году. После недавнего скандала с критикой в свой адрес со стороны "Наполи" через TikTok, Виктор не готов возобновлять переговоры о продлении сотрудничества с чемпионами Серии А и стал гораздо более открыт к идее насчет смены клуба.



Более того, агент игрока Роберто Календа уже начал искать варианты для своего клиента и разговаривать с заинтересованными клубами.