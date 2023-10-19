Салах потребовал гуманитарную помощь для сектора Газа

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах потребовал допустить гуманитарную помощь в сектор Газа, а также призвал мировых лидеров урегулировать военный конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.

В ответ на чудовищные террористические атаки боевиков ХАМАСа 7 октября израильская армия перешла к бомбардировке сектора Газа, чтобы затем провести наземную операцию.



Салах с болью в сердце наблюдает за тем, что происходит в непосредственной близости от его родины.



Будучи настоящей иконой Египта и всего арабского мира, Салах не стал вступать в дискуссии о том, кто запустил ракету по больнице Аль-Ахли в сектора Газа. Мохамед просто хочет, чтобы смерти прекратились и чтобы нуждающиеся получили помощь.



"В такого рода времена бывает не всегда легко говорить... Налицо избыток насилия и избыток душераздирающей жестокости. Было невыносимо наблюдать за эскалацией событий в последние недели. Все жизни священны и должны быть защищены. Необходимо прекратить резню. Рушатся семьи".



"Сейчас ясно, что гуманитарная помощь Газе должна быть разрешена немедленно. Люди там в ужасных условиях. Сцены из больницы прошлой ночью приводят в ужас. Люди Газы срочно нуждаются в еде, воде и медикаментах".



"Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотвратить дальнейшее истребление всех невинных душ. Человечность должна взять верх", — сообщил Салах в своем видеообращении в твиттере.