"Эвертон" отрицает, что продажа клуба может сорваться

"Эвертон" отрицает, что сделка по продаже клуба инвестиционному фонду 777 Partners находится под угрозой срыва.

Еще 15 сентября "Эвертон" объявил, что нынешний хозяин клуба Фархад Мошири согласовал продажу клубу 777 Partners за 550 миллионов фунтов.



А ранее днем таблоиды сообщили, что эта сделка находится на грани срыва, потому что американский фонд никак не может пройти стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала.



Утверждалось, что 777 Partners просрочил дедлайн, который был установлен Управлением по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority), насчет предоставления определенной финансовой отчетности.



В соотвествии с обновленными в марте правилами, одобрение FCA является обязательным условием для прохождения упомянутой выше проверки потенциальным владельцем клуба Премьер-Лиги.



Однако Daily Mirror, ссылаясь на близкий к Мошири источник, уверяет, что все идет по плану, никаких дедлайнов не устанавливалось, и обе стороны по-прежнему уверены в заключении сделки.