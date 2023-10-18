Зинченко пригрозил "оторвать яйца" Мудрику

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко предупредил своего партнера по сборной Украине Михаила Мудрика, чтобы тот не посмел забить за "Челси" в дерби двух лондонских команд в ближайшую субботу.

Сразу после этого международного перерыва "Арсенал" навестит своих соседей из "Челси". При этом "канониры" до сих пор не потерпели ни одного поражения в новом сезоне Премьер-Лиги.



Зинченко и его партнерам по обороне "Арсенала" предстоит пройти испытание Мудриком, который после неудачного начала сезона начал нащупывать свою игру, отличившись за клуб в недавнем матче против "Фулхэма" и за сборную против Мальты накануне.



В преддверии дерби на "Стэмфорд Бридж" Зинченко в шутливой манере предупредил своего друга.



"Я ему сказал... Если ты забьешь в субботу, я оторву тебе яйца", — цитирует Зинченко Daily Mail.