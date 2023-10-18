Зинченко пригрозил "оторвать яйца" Мудрику
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко предупредил своего партнера по сборной Украине Михаила Мудрика, чтобы тот не посмел забить за "Челси" в дерби двух лондонских команд в ближайшую субботу.
Сразу после этого международного перерыва "Арсенал" навестит своих соседей из "Челси". При этом "канониры" до сих пор не потерпели ни одного поражения в новом сезоне Премьер-Лиги.
Зинченко и его партнерам по обороне "Арсенала" предстоит пройти испытание Мудриком, который после неудачного начала сезона начал нащупывать свою игру, отличившись за клуб в недавнем матче против "Фулхэма" и за сборную против Мальты накануне.
В преддверии дерби на "Стэмфорд Бридж" Зинченко в шутливой манере предупредил своего друга.
"Я ему сказал... Если ты забьешь в субботу, я оторву тебе яйца", — цитирует Зинченко Daily Mail.
18.10.2023 22:00
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Два украинца в топовых английских клубах.
А где играет хоть один талантливый футболист из пидорашки? А стоп, их таких вообще не было, только какие-то недофутболисты.
Лобановский, Блохин, Шевченко - эти три фамилии заткнут рот любому долбаeбу из пидорашки, который считает, что российские футболисты где-то чего-то добились.
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