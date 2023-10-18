Беллингем допускает, что никогда не сыграет в Премьер-Лиге

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем допускает, что так никогда и не сыграет в Премьер-Лиге за свою карьеру.

В свое время Беллингем уехал в дортмундскую "Боруссию" из родного "Бирмингема", минуя Премьер-Лигу, а минувшим летом перебрался в "Реал".



В свои 20 лет Беллингем уже считается одним из лучших английских игроков, а кто-то и вовсе называет его лучшим. Сам Джуд не ставит перед собой цели непременно проявить себя в Премьер-Лиге и готов провести остаток своей карьеры в Мадриде.



"Я становлюсь чуть лучше с каждым разом, как играю. Это был действительно хороший вечер для нас — все мы помним, что случилось, когда мы играли против них здесь несколько лет назад. Ты всегда стремишься развиваться. Мы движемся в правильном направлении, и это очень важная победа для нас".



"В данную минуту я наслаждаюсь игрой в футбол. Мои наставники в клубе и сборной дают мне свободу играть так, как я это вижу".



"В последние месяцы я действительно упорно трудился над выбором момента времени для проникновения в штрафную, и я делаю это с большой охотой".



"Факт в том, что это был крупный трансфер, который я обязан оправдывать — голом, результативной передачей или вкладом в победу".



"Реал" — это клуб, где я хочу провести следующие 10-15 лет своей жизни. Я обожаю быть там. По сути Карло (Анчелотти) сказал мне, что это позиция (атакующего полузащитника), на которой он меня видит", — цитирует Беллингема Daily Mail.