Филлипс: "Мне предстоит принять решение"

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс признал, что ему предстоит принять важное решение насчет своего будущего в ближайшее время.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выпустил Филлипса в стартовом составе на матч против Италии накануне вечером, учтя предыдущие заслуги Калвина перед национальной командой.



При этом Саутгейт предупредил Филилпса, что так долго продолжаться не может — в этом сезоне Калвин сыграл только 70 минут за свой клуб в Премьер-Лиге, что никак не устраивает сборную Англии в свете приближающегося Евро-2024.



"Я знаю, что мне нужно играть матчи и сражаться каждый уикенд. Мне предстоит принять решение в ближайшие месяцы. Тренер (Саутгейт) всегда говорил, что я должен играть матчи, чтобы удерживать свое место в составе".



"Именно этого я и хочу. Я согласен с Гаретом насчет этого. Здесь я вышел в старте, и это имеет огромное значение для меня. Будучи футболистом, ты хочешь сражаться, особенно я. Я футболист — я хочу играть в футбол и хочу играть как можно больше".



"В последние полтора года мне не удавалось этого делать. Из-за травм и прочего. Это нечто, что я должен обдумать, и я надеюсь, у меня появятся шансы. Но если нет, мне придется принять пару решений", — цитирует Филлипса Daily Mirror.