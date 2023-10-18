Бербатов дал совет Магуайру

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов посоветовал защитнику "красных дьяволов" Харри Магуайру обуздать свое "эго" и "не совершать грубых ошибок".

Несмотря на решение главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага забрать у него капитанскую повязку, Магуайр решил не покидать "Олд Траффорд" минувшим летом.



В новом сезоне Магуайр отметился единственным появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, однако Бербатов верит, что 30-летний англичанин может спасти свою карьеру у "красных дьяволов".



"Харри Магуайр был хорош против "Брентфорда". Он лишь может оставаться сосредоточенным, когда ему дается шанс проявить себя, и не совершать глупых ошибок".



"Когда он высказывается, то видно, что Харри уверен в своих способностях. Когда он получил капитанскую повязку, то его уверенности в себе выросла, но выросло и его эго".



"Теперь у него забрали капитанскую повязку, и его эго пострадало. Ему нужно заново выстроить свои отношения с фанатами. У него есть возможность показать, что он снова может справиться со всем".



"Как мы убедились по документальному фильму Бекхэма, Харри переживает тяжелые времена, но, надеюсь, он найдет искупление в конце своего собственного кино", — сообщил Бербатов Betfair.