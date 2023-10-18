Маласиа должен вернуться до Нового года

Защитник Тирелл Маласиа должен вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" до Нового года.

Маласиа еще не сыграл ни минуты в этом сезоне и последний раз выходил на футбольное поле за "Юнайтед" в матче заключительного тура прошлой кампании Премьер-Лиги в мае.



Отсутствие Маласиа связано с травмой колена. Изначально медицинский штаб надеялся обойтись уколами обезболивающего, но в итоге отправил Тирелла под нож хирурга.



Первую стадию реабилитации после операции Маласиа прошел на родине в Голландии, однако сейчас Тирелл уже вернулся в Манчестер, сообщает Manchester Evening News.



Предполагается, что теперь 24-летний голландец будет постепенно набирать форму и сыграет за "Юнайтед" ближе к концу декабря.



Добавим, в своем дебютном сезоне за "Юнайтед" Маласиа провел 39 матчей во всех соревнованиях.