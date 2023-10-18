У Джеймса, Чалобы и Чуквуэмеки случились рецидивы

У игроков "Челси" Риса Джеймса, Трево Чалобы и Кэрни Чуквуэмеки случились рецидивы в процессе восстановления после травм.

Из-за травмы задней поверхности бедра Джеймс не играет за "Челси" с августа. Еще недавно считалось, что Рис находится на пороге возвращения в строй и даже может сыграть в дерби против "Арсенала" в ближайший уикенд.



Однако Evening Standard утверждает, что из-за возникших осложнений капитан "синих" был вынужден прекратить групповые занятия и вернуться к индивидуальным тренировкам на базе в Кобхэме.



Помимо этого, сегодня "Челси" официально объявил, что восстановление Чалобы и Чуквуэмеки тоже затягивается. Первого беспокоит бедро, второго — колено.



Трево и Кэрни снова оказались под наблюдением медицинского штаба "Челси", и сроки по их возвращению в строй пока не устанавливаются.