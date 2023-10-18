"Ньюкасл" готов сделать предложение по Филлипсу

"Ньюкасл" готов сделать предложение по полузащитнику Калвину Филлипсу, если тот решит покинуть "Манчестер Сити" в январе.

В своем втором сезоне на "Этихад" Филлипс пока отметился единственным появлением в стартовом составе "Сити", да и то случилось в рамках Кубка Лиги.



Дефицит игровых минут может подтолкнуть 27-летнего игрока сборной Англии к смене клуба в зимнее трансферное окно, особенно в свете приближения Евро-2024.



И The Northern Echo утверждает, что "Ньюкасл" готов стать одним из претендентов на Филлипса. "Сороки" открыты как к аренде Калвина, так и к постоянному трансферу.



На протяжении большей части этого сезона в роли опорного полузащитника "Ньюкасла" действует Бруно Гимараэс. Это роль не является идеальной для бразильца, однако руки главного тренера Эдди Хау могут быть связаны, если Сандро Тонали получит дисквалификацию за ставки. Это и подталкивает "сорок" к приглашению Филлипса.