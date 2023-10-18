Магуайр: "Настоящие фанаты сборной Англии не освистывают игроков"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что каждый, кто освистывает Джордана Хендерсона, не является настоящим фанатом сборной Англии.

33-летний Хендерсон был освистан трибунами "Уэмбли" во время своей замены в товарищеском матче сборных Англии и Австралии в прошлую пятницу. Неоднозначно отреагировали болельщики и на выход Джордана со скамейки в поединке против Италии накануне, хотя на сей раз аплодисменты преобладали.



Судя по всему, так фанаты реагируют на решение Хендерсона сменить "Ливерпуль" на "Аль-Иттифак" и отправиться на заработки в Саудовскую Аравию, несмотря на свои многочисленные высказывания в поддержку ЛГБТ-меньшинств.



Магуайр, который в последнее время тоже часто сталкивается с негативной реакцией болельщиков, всецело поддерживает своего партнера в этой ситуации.



"Настоящие фанаты сборной Англии не освистывают игроков. Не нужно освистывать игроков, которые посвящают свою жизнь игре и делают все, чтобы у страны были хорошие воспоминания и особенные моменты для их семей и их самих", — цитирует Магуайра The Guardian.