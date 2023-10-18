Тонали грозит дисквалификация на год

Полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали грозит дисквалификация на срок до одного года за нарушение запрета на ставки.

На прошлой неделе в расположение сборной Италии приехали следователи, чтобы допросить 23-летнего Тонали и полузащитника "Астон Виллы" Николо Дзаньоло насчет ставок в букмекерских конторах.



Тонали и Дзаньоло — не единственные, кто проходят по делу о ставках на футбольные матчи. Например, полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли только накануне был наказан дисквалификацией на семь месяцев.



Как сообщает Gazzetta dello Sport, Тонали свою вину признает. Сандро делал ставки на матчи "Милана", который продал его в "Ньюкасл" за 55 миллионов фунтов минувшим летом.



Уточняется, Тонали ставил только на победу "Милана" и только в матчах, в которых сам не принимал участие.



Добавим, накануне агент Тонали также признал, что у его клиента существует "зависимость от ставок".