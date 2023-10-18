"Челси" видит в Диоманде преемника для Силвы

"Челси" рассматривает центрального защитника "Спортинга" Усмана Диоманде на роль преемника для ветерана Тиаго Силвы.

Контракт Силвы с "Челси" истекает в конце этого сезона, и на "Стэмфорд Бридж" ожидают, что 39-летний бразилец уедет на родину доигрывать свою карьеру.



По информации TEAMtalk, "Челси" уже готовится к жизни без Силвы. Последние месяцы скауты "синих" составляли для главного тренера Маурисио Почеттино шорт-лист на замену Тиаго.



В этом шорт-листе выделяется 19-летний Диоманде, которого скауты "Челси" в очередной раз просматривали в минувшую субботу, когда Усман помог сборной Кот-д'Ивуара добыть ничью 1:1 против Марокко.



То был всего лишь второй матч Диоманде за свою национальную команду, однако Усман произвел сильное впечатление на представителей лондонского клуба.



Не менее ярко Диоманде выглядит и в "Спортинге". Усман выходил в стартовом составе на каждый матч лиссабонцев в этом сезоне.



"Спортинг" только в январе приобрел Диоманде у "Мидтьюлланда" за 7 миллионов фунтов. Рассчитанный до 2027 года контракт Усмана с португальским клубом предусматривает отступные в 69 млн. фунтов.