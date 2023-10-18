Саутгейт: "Нам повезло, что у нас есть Беллингем"
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил полузащитника "Реала" Джуда Беллингема после победы 3:1 над Италией.
Забив 10 голов в 10 первых матчах за "Реал", 20-летний Беллингем сумел перенести эту великолепную форму и в сборную. Джуд сыграл ключевую роль в волевой победе над итальянцами, благодаря чему англичане квалифицировались на Евро-2024.
Беллингем удостоился аплодисментов и крепких объятий Саутгейта после финального свистка на "Уэмбли", и Гарет предельно счастлив, что в его арсенале есть такой классный игрок.
"Он обладает невероятным духом. Это невероятно, что игрок его возраста демонстрирует такую зрелость и такой интеллект. Нам повезло, что он у нас есть. Он является катализатором — благодаря тому, как он ведет себя и как играет на поле с момента своего появления здесь", — цитирует Саутгейта The Guardian.
18.10.2023 11:00
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Последние комментарии:
В этом матче был просто потрясающ. Реально напоминает Зидана, про которого комментаторы также вспоминали. Может хоть он сможет своей энергией сподвигнуть сборную на трофей
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был бы в мунчастере - уже бы карьеру заканчивал где-нибудь с антоником. Грамотно команду выбрал.
Смитрову из арсеноля тоже валить нужно как можно быстрее, игрок не хуже по таланту.
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