Рэтклифф использовал Каземиро как пример сомнительных трансферов МЮ

Перспективный акционер "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклиффу указал "красным дьяволам" на изъяны в их трансферной политике, приведя в пример приобретение полузащитника Каземиро.

В данный момент Рэтклифф находится на пороге покупки 25 процентов акций "Юнайтед". Сэр Джим считает, что "дьяволы" успешны на коммерческом фронте, но спортивный проект клуба оставляет желать лучшего.



Именно поэтому Рэтклифф, чья группа Ineos владеет "Ниццей" и "Лозанной", рассчитывает получить контроль над футбольными операциями "Юнайтед".



По информации The Guardian, еще во время своего визита в клуб в марте Рэтклифф поставил под сомнение трансферную политику "дьяволов".



Например, в качестве одного из сомнительных трансферов "Юнайтед" Рэтклифф привел приглашение Каземиро из "Реала" за 70 миллионов фунтов в августе 2022. Бразилец, которому на тот момент было 30, получил контракт сразу на четыре года с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



Можно сказать, что Рэтклифф оказался провидцем, потому что Каземиро ярко отыграл прошлый сезон, но совершенно не похож на себя в этом. Бразилец рискует превратиться в дорогостоящую обузу для "Юнайтед", ведь уже посреди этой кампании ему исполнится 32.



Тем летом, когда Каземиро перешел в "Юнайтед", "Ницца" купила 35-летнего Каспера Шмейхеля у "Лестера" за 1 млн. фунтов и подписала свободными агентами 31-летнего Аарона Рэмси и 28-летнего Росса Баркли. Все трое, не оправдав ожиданий, покинули клуб Рэтклиффа минувшим летом.



The Guardian добавляет, что желание Рэтклиффа реформировать спортивный проект "Юнайтед" может поставить под вопрос будущее в клубе исполнительного директора Ричарда Арнольда и спортивного директора Джона Мерто, которые ответственны за большинство трансферов "дьяволов" в последнее время.