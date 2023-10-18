Саутгейт: "Филлипс — наш лучший вариант в пару к Райсу"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не видит игрока на роль партнера для Деклана Райса в опорной зоне лучше, чем Калвин Филлипс из "Манчестер Сити".

Несмотря на крайне ограниченную игровую практику в "Сити" второй сезон подряд, 27-летний Филлипс остается ключевой фигурой для сборной Англии.



И хотя Филлипс толком себя не проявил в победном для англичан матче против Италии накануне (3:1), едва не схлопотав удаление, Саутгейт считает, что люди недооценивают роль Калвина.



"Думаю, он потрудился похожим образом, как и против Шотландии".



"Люди скажут: "Ну, нам не нужен еще один опорный полузащитник, потому что вы и так контролируете мяч". Но причиной, почему мы контролируем мяч, как раз и является еще один опорный полузащитник".



"Да, думаю нам повезло. В другой день он мог бы получить вторую желтую карточку. Поэтому мы и заменили его".



"Конечно это не идеально, что он не играет каждую неделю, но на данной позиции я не вижу в сборной Англии игрока лучше, чтобы составить пару с Декланом Райсом".



"Поэтому мы надеемся, что он продолжит стучаться в состав "Сити", но там ему приходится конкурировать с игроками мирового уровня: Родри, Бернарду (Силвой) и Ковачичем".



"Так что это непросто, но я каждый раз говорю, что это слегка похоже на Харри Магуайра. Каждый раз, когда они играют за сборную Англии, они показывают, какими игроками топ-уровня являются", — сообщил Саутгейт talkSPORT.