"Юнайтед" хочет купить Гехи

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи.

В 2021 году Гехи ушел из родного "Челси" в "Пэлас", чтобы играть регулярно. Марк обрел желаемое и добился огромного прогресса с тех пор.



Гехи сформировал отличную связку в центре обороны "Пэлас" с Йоакимом Андерсоном и стал вызываться в сборную Англии.



Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, высока вероятность, что этот сезон станет последним для Гехи на "Селхерст Парк".



"Юнайтед" рассматривает 23-летнего Гехи в качестве замены для 30-летнего Харри Магуайра, который, вероятно, уйдет от "красных дьяволов" в январе или уже в конце сезона.



Однако для приобретения Гехи "Юнайтед" может потребоваться сумма в районе 75 миллионов фунтов.