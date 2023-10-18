"Юнайтед" хочет купить Гехи

Марк Гехи "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи.

В 2021 году Гехи ушел из родного "Челси" в "Пэлас", чтобы играть регулярно. Марк обрел желаемое и добился огромного прогресса с тех пор.

Гехи сформировал отличную связку в центре обороны "Пэлас" с Йоакимом Андерсоном и стал вызываться в сборную Англии.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, высока вероятность, что этот сезон станет последним для Гехи на "Селхерст Парк".

"Юнайтед" рассматривает 23-летнего Гехи в качестве замены для 30-летнего Харри Магуайра, который, вероятно, уйдет от "красных дьяволов" в январе или уже в конце сезона.

Однако для приобретения Гехи "Юнайтед" может потребоваться сумма в районе 75 миллионов фунтов.


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2023 08:00

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