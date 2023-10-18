"Юнайтед" хочет купить Гехи
"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи.
В 2021 году Гехи ушел из родного "Челси" в "Пэлас", чтобы играть регулярно. Марк обрел желаемое и добился огромного прогресса с тех пор.
Гехи сформировал отличную связку в центре обороны "Пэлас" с Йоакимом Андерсоном и стал вызываться в сборную Англии.
Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, высока вероятность, что этот сезон станет последним для Гехи на "Селхерст Парк".
"Юнайтед" рассматривает 23-летнего Гехи в качестве замены для 30-летнего Харри Магуайра, который, вероятно, уйдет от "красных дьяволов" в январе или уже в конце сезона.
Однако для приобретения Гехи "Юнайтед" может потребоваться сумма в районе 75 миллионов фунтов.
18.10.2023 08:00
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