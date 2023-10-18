Беллингем верит, что Англия может выиграть Евро-2024

Джуд Беллингем Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем верит, что сборная Англии способна выиграть Евро-2024 следующим летом.

Благодаря волевой победе 3:1 над сборной Италии во вторник вечером англичане гарантировали себе участие на Евро-2024.

Беллингем, который забил 10 голов в своих 10 первых матчах за "Реал", верит в своих партнеров по национальной команде и надеется сохранить свою отличную форму до турнира в Германии.

"Думаю, мы обладаем способностью и талантом, чтобы действительно постараться сделать это. Нам нужно будет стремиться к победе в следующем году".

"Это длинный сезон. У нас будут еще два сбора, поэтому, надеюсь, я проведу еще несколько матчей за сборную Англии до турнира".

"Сейчас я утверждаюсь в качестве важного игрока сборной, и мне важно сохранить свою форму в "Реале". Надеюсь, я отправлюсь на Евро после хорошего сезона", — цитирует Беллингема The Telegraph.


Метки Беллингем, Евро-2024, Реал, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 18.10.2023 08:37 # tigerpool
    Англия выиграет Евро, Украина рашку, а Израиль Палестину. Аминь

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  2. apl-nash 18.10.2023 08:19 # apl-nash
    Если Англия и выиграет Евро-24, то только за счет этого парня

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