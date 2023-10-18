Беллингем верит, что Англия может выиграть Евро-2024

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем верит, что сборная Англии способна выиграть Евро-2024 следующим летом.

Благодаря волевой победе 3:1 над сборной Италии во вторник вечером англичане гарантировали себе участие на Евро-2024.



Беллингем, который забил 10 голов в своих 10 первых матчах за "Реал", верит в своих партнеров по национальной команде и надеется сохранить свою отличную форму до турнира в Германии.



"Думаю, мы обладаем способностью и талантом, чтобы действительно постараться сделать это. Нам нужно будет стремиться к победе в следующем году".



"Это длинный сезон. У нас будут еще два сбора, поэтому, надеюсь, я проведу еще несколько матчей за сборную Англии до турнира".



"Сейчас я утверждаюсь в качестве важного игрока сборной, и мне важно сохранить свою форму в "Реале". Надеюсь, я отправлюсь на Евро после хорошего сезона", — цитирует Беллингема The Telegraph.