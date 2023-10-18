Сделка "Юнайтед" с Рэтклиффом задерживается

Вопроса об одобрении покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед" не будет на повестке дня совета директоров клуба с "Олд Траффорд" в четверг.

В четверг утром состоится заранее запланированная встреча 12 ключевых руководителей "Юнайтед", и до сих пор ожидалось, что во время этого мероприятия Рэтклифф получит зеленый свет на покупку 25 процентов акций клуба.



Однако The Telegraph не ожидает, что совет директоров "Юнайтед" будет голосовать по этому вопросу в четверг — сделка с Рэтклиффом стоимостью 1.35 млрд. фунтов еще окончательно не согласована.



Решение едва ли будет принято на этой неделе — согласование заключительных деталей можно занять до двух недель.



Помимо 25 процентов акций, Рэтклифф также должен получить контроль над футбольными операциями "Юнайтед", что позволит "дьяволам" перегруппироваться в преддверии зимнего трансферного окна.



В данный момент Глэйзерам принадлежит 69 процентов акций "Юнайтед", но 96 процентов голосов — за американским семейством.