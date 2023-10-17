Англичане победили Италию и вышли на Евро-2024

Сборная Англии одержала волевую победу 3:1 над Италией и обеспечила себе выход на Евро-2024 с первого места отборочной Группы C.

Относительно победы 1:0 над Австралией в прошлую пятницу стартовый состав "трех львов" изменился полностью. Вернулись в команду, среди прочих, Харри Магуайр, Джон Стоунс, Калвин Филлипс, Джуд Беллингем, Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.



Хозяева в доминирующей манере начали матч, но первая же вразумительная атака гостей обернулась голом. На 15-й минуте Джованни Ди Лоренцо выполнил прострел с правого края штрафной к ближней штанге, где партнер пропустил мяч на Джанлуку Скамакку, а тот поразил ворота в касание — 0:1.



Англичане пошли отыгрываться, но явных моментов не имели, несмотря на оказываемое давление. Тем не менее, на 29-й минуте Беллингем нарвался на фол Ди Лоренцо в штрафной, и Кейн уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.



В дальнейшем хозяева смотрелись предпочтительнее, но перед самым перерывом Дестини Удоджи едва снова не вывел гостей вперед — удар защитника "Тоттенхэма" был отражен Джорданом Пикфордом.



С началом второго тайма команды заиграли в открытый футбол, и это оказалось на руку англичанам, которые на 57-й минуте организовали контратаку. Рэшфорд вошел в штрафную по левому краю, сместился в центр и пробил низом в дальний угол ворот — 2:1.



Попытки итальянцев уйти от поражения выглядели неубедительно, а на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн на правом фланге ускользнул от двух защитников, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера — 3:1.



Англичане пропустили первыми, однако достойно на это отреагировали и провели мощный второй тайм. В целом Италия сыграла довольно беззубо и немало ошибалось в обороне, что и предопределило результат.



Сборная Англии — сборная Италии — 3:1 (1:1)



Голы: Кейн 32 (пен), 77, Рэшфорд 57 — Скамакка 15.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Гехи 63), Магуайр, Триппьер, Филлипс (Хендерсон 70), Райс, Рэшфорд, Беллингем (Грилиш 85), Фоден, Кейн.



Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби (Бастони 63), Удоджи (Димарко 63), Фраттези, Кристанте, Барелла, Берарди (Распадори 78), Скамакка (Кин 63), Эль-Шаарави (Орсолини 87).



Предупреждения: Филлипс — Ди Лоренцо, Скальвини, Удоджи.