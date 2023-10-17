Англичане победили Италию и вышли на Евро-2024

Харри Кейн Сборная Англии одержала волевую победу 3:1 над Италией и обеспечила себе выход на Евро-2024 с первого места отборочной Группы C.

Относительно победы 1:0 над Австралией в прошлую пятницу стартовый состав "трех львов" изменился полностью. Вернулись в команду, среди прочих, Харри Магуайр, Джон Стоунс, Калвин Филлипс, Джуд Беллингем, Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.

Хозяева в доминирующей манере начали матч, но первая же вразумительная атака гостей обернулась голом. На 15-й минуте Джованни Ди Лоренцо выполнил прострел с правого края штрафной к ближней штанге, где партнер пропустил мяч на Джанлуку Скамакку, а тот поразил ворота в касание — 0:1.

Англичане пошли отыгрываться, но явных моментов не имели, несмотря на оказываемое давление. Тем не менее, на 29-й минуте Беллингем нарвался на фол Ди Лоренцо в штрафной, и Кейн уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.

В дальнейшем хозяева смотрелись предпочтительнее, но перед самым перерывом Дестини Удоджи едва снова не вывел гостей вперед — удар защитника "Тоттенхэма" был отражен Джорданом Пикфордом.

С началом второго тайма команды заиграли в открытый футбол, и это оказалось на руку англичанам, которые на 57-й минуте организовали контратаку. Рэшфорд вошел в штрафную по левому краю, сместился в центр и пробил низом в дальний угол ворот — 2:1.

Попытки итальянцев уйти от поражения выглядели неубедительно, а на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн на правом фланге ускользнул от двух защитников, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера — 3:1.

Англичане пропустили первыми, однако достойно на это отреагировали и провели мощный второй тайм. В целом Италия сыграла довольно беззубо и немало ошибалось в обороне, что и предопределило результат.

Сборная Англии — сборная Италии — 3:1 (1:1)

Голы: Кейн 32 (пен), 77, Рэшфорд 57 — Скамакка 15.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Гехи 63), Магуайр, Триппьер, Филлипс (Хендерсон 70), Райс, Рэшфорд, Беллингем (Грилиш 85), Фоден, Кейн.

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби (Бастони 63), Удоджи (Димарко 63), Фраттези, Кристанте, Барелла, Берарди (Распадори 78), Скамакка (Кин 63), Эль-Шаарави (Орсолини 87).

Предупреждения: Филлипс — Ди Лоренцо, Скальвини, Удоджи.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Италии

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2023 23:45

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Последние комментарии:




  1. narcot 18.10.2023 00:00 # narcot
    Хуесосач порвался и пропал…





    17.10.2023 23:24 #
    sausage

    Норм англичане ссут на эту парочку с МатчТВ, чья аналитика схожа с аналитикой артурчика.
    (ответить)
    17.10.2023 23:39 # удалить
    narcot

    ПИДОР, ЕБАЛО!



    20.04.2023 23:52 #
    sausage

    Маур на следующий год выводит Рому в ЛЧ, спустя 5 лет.
    (ответить)
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    17.10.2023 23:40 # удалить
    narcot

    ОРУУУУ




    15.05.2023 09:57 #
    sausage

    Ну чемпионат понятно. А другие кубики? Не люблю ванговыть, но Реал вас сделает 3:1
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    Источник: http://fapl.ru/posts/103421/?c=1#c7849166

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  2. narcot 17.10.2023 23:59 # narcot
    Конченый хамас лупит по своим оруууууу




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  3. v-0987654321 17.10.2023 23:50 # v-0987654321
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    У У УАхахахахахахаха арюююююююю во Двлбайобы

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  4. bembo 17.10.2023 23:47 # bembo
    Беллингему трон
    ЗЕРОДАУНАМ страпон!

    (ответить)

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