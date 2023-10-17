Моуриньо открыт к работе со сборной Англии

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо открыт к переговорам с FA насчет работы со сборной Англии.

Ожидается, что Моуриньо в любом случае покинет "Рому" в конце этого сезона, когда истекает его контракт. На место Жозе уже сватают бывшего наставника "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте.



По информации TEAMtalk, после расставания с "Ромой" Моуриньо может осуществить свою давнюю мечту и поработать на международном уровне.



60-летний португалец рассматривает для себя сборные только двух стран: родной Португалии и Англии, с которой была связана значительная часть его тренерской карьеры.



Англии как раз может потребоваться новый рулевой после Евро-2024 следующим летом, потому что контракт нынешнего наставника сборной Гарета Саутгейта рассчитан только до декабря 2024.



Нет никаких сомнений, что у Моуриньо будут на руках предложения и от клубов, в том числе из Саудовской Аравии, однако от переезда на Ближний Восток Жозе отказался еще минувшим летом.