Райя рассказал о своих отношениях с Рамсдейлом
Голкипер "Арсенала" Давид Райя заявил, что его отношения с Аароном Рамсдейлом остаются "очень хорошими".
Этот сезон Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", но уже в сентябре был подвинут Райей, которого "канониры" арендовали у "Брентфорда".
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета продолжает ставить Райю в стартовый состав, тогда как Рамсдейл не выходит на поле с матча Кубка Лиги против "Брентфорда".
Несмотря на это, Райя совершенно не чувствует никакого негатива со стороны своего конкурента. 28-летний испанец ощущает лишь поддержку.
"Наши отношения? Они очень хорошие. В конце концов все мы — приятели, и это самое важное. У нас очень здоровые отношения. У нас нет проблем".
"Мы подстегиваем друг друга каждый день на тренировках. Когда он чуть подавлен, я подстегиваю его, а когда я чуть подавлен, он подстегивает меня".
"Мы, голкиперы, часами на протяжении недели тренируемся втроем или максимум вчетвером, и тебе нужны такого рода отношения, потому что иначе хорошо тренироваться не выйдет".
"Мне не нравится забегать вперед, мне нравится двигаться день за днем... Но было бы идеально завоевать титул с "Арсеналом", получить вызов в сборную на Чемпионат Европы и хорошо выступить на турнире", — сообщил Райя The Athletic.
17.10.2023 22:00
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