"Юнайтед" определился с ценой за Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" определился с ценой, за которую будет готов продать нападающего Мейсона Гринвуда следующим летом.

Напомним, после завершения внутреннего расследования "Юнайтед" решил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб. Так Мейсон был отправлен в аренду в "Хетафе" до конца сезона 2023/24.



Гринвуд уже успел открыть счет своим голам за "Хетафе", и ходят слухи, что 22-летний англичанин открыт к постоянному трансферу в испанский клуб.



По информации Daily Mirror, своей игрой Гринвуд привлек интерес "Севильи", которая может составить конкуренцию "Хетафе" за право приобрести Мейсона следующим летом.



На пике своей карьеры, еще до скандальной истории с изнасилованием и избиением своей девушки, Гринвуд оценивался в 50 миллионов фунтов.



Если Гринвуд продолжит себя проявлять в этом сезоне, то "Юнайтед" рассчитывает выручить за своего воспитанника около 20-25 млн. евро (17.3-21.7 млн. фунтов).