Александер-Арнольд стал совладельцем команды из "Формулы-1"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал совладельцем команды Alpine из "Формулы-1".

Еще минувшим летом совладельцы "Рексема" Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни и их коллега по Голливуду Майкл Б. Джордан приобрели долю в 24 процента в Alpine.



Благодаря той сделке оценочная стоимость Alpine, которая прежде выступала в гонках номер один под названием Renault, взлетела до 700 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mirror, сейчас Alpine привлекла еще 200 млн. евро (173 млн. фунтов) от инвестиционной фирмы Otro Capital, которой и доверил свои деньги Александер-Арнольд.



Вместе с Трентом в Alpine вложились боксер Энтони Джошуа, гольфист Рори Макилрой и звезды американского футбола Патрик Махоумс и Трэвис Келси.



Об интересе Александер-Арнольда к "Формуле-1" стало известно в прошлом году, когда Трент посетил Гран-при Великобритании.