Инглэнд и Кук возвращаются к работе в Премьер-Лиге
Арбитры Даррен Инглэнд и Дэн Кук возвращаются к обслуживанию матчей Премьер-Лиги после своей ошибки в противостоянии "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" 30 сентября.
Напомним, именно из-за невнимательности Инглэнда, работавшего на VAR, и Кука, исполнявшего роль его ассистента, не был засчитан гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в ворота "Тоттенхэма".
Тогда судейский корпус без промедления признал ошибку, сняв Инглэнда и Кука с их ближайших матчей в том туре Премьер-Лиги и не назначив обоих на следующий тур.
Однако на этот судейский корпус счел инцидент исчерпанным. Инглэнд был назначен четвертым арбитром на матч между "Брентфордом" и "Бернли", а Кук исполнит роль лайнсмена в поединке "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".
Впервые после той грубейшей ошибки к работе вернется и Саймон Хупер, исполнявший роль рефери в поле на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Он будет арбитром VAR в матче "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".
17.10.2023 19:00
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01.10.2023 15:26 # удалить
suddenly
Пропустит пару матчей и всё вернётся на круги своя.
Источник: http://fapl.ru/posts/103119/?c=1
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