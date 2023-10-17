Инглэнд и Кук возвращаются к работе в Премьер-Лиге

Даррен Инглэнд Арбитры Даррен Инглэнд и Дэн Кук возвращаются к обслуживанию матчей Премьер-Лиги после своей ошибки в противостоянии "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" 30 сентября.

Напомним, именно из-за невнимательности Инглэнда, работавшего на VAR, и Кука, исполнявшего роль его ассистента, не был засчитан гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в ворота "Тоттенхэма".

Тогда судейский корпус без промедления признал ошибку, сняв Инглэнда и Кука с их ближайших матчей в том туре Премьер-Лиги и не назначив обоих на следующий тур.

Однако на этот судейский корпус счел инцидент исчерпанным. Инглэнд был назначен четвертым арбитром на матч между "Брентфордом" и "Бернли", а Кук исполнит роль лайнсмена в поединке "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".

Впервые после той грубейшей ошибки к работе вернется и Саймон Хупер, исполнявший роль рефери в поле на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Он будет арбитром VAR в матче "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".


Метки VAR, Инглэнд, Кук, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 189

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 17.10.2023 19:09 # suddenly
    01.10.2023 15:26 # удалить
    suddenly

    Пропустит пару матчей и всё вернётся на круги своя.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103119/?c=1

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: