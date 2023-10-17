"Челси" получил разрешение на покупку земли близ "Стэмфорд Бридж"

Стэмфорд Бридж "Челси" выиграл юридическую битву за приобретение участка, прилегающего к "Стэмфорд Бридж" и необходимого клубу для перестройки стадиона.

О том, что "Челси" согласовал покупку 1.2 акра земли у ассоциации домовладельцев Stoll за 80 миллионов фунтов, стало известно еще минувшим летом.

В данный момент на этой территории проживает около 100 военных ветеранов и их вдов, и некоторые из них были не в восторге от перспективы переселения.

Ветераны даже пытались получить судебный запрет, чтобы остановить продажу участка, но их усилия оказались тщетны, и сегодня стало известно, что сделка между "Челси" и Stoll получила одобрение.

Как сообщает Daily Mirror, в рамках этой сделки Stoll сохранит за собой около 20 квартир, а права на оставшиеся перейдут к "Челси" до 2025 года. Вырученные деньги будут вложены в новое жилье для ветеранов.

Покупка этого участка дает "Челси" возможность провести реконструкцию или полную перестройку "Стэмфорд Бридж", который сейчас является только девятым крупнейшим стадионом в Премьер-Лиге со вместимостью в 40,173 зрителя.

Домовладения Stoll


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 451

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vinnipooh 17.10.2023 19:09 # vinnipooh
    слава Богу будет у Челси новыйстадион

    (ответить)

  2. sisyazavr 17.10.2023 18:43 # sisyazavr
    И как там стадион построят?)

    (ответить)

  3. shakur 17.10.2023 18:24 # shakur
    "Сине-помоечное могущество прирастать казармами будет" - Тодд Боули.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: