Агент: "У Тонали зависимость от ставок"

Сандро Тонали Агент полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали заявил, что у его клиента есть зависимость от ставок.

На прошлой неделе, находясь в расположении сборной Италии, Тонали вместе с полузащитником "Астон Виллы" Николо Дзаньоло был допрошен насчет незаконных ставок в букмекерских конторах.

Агент Джузеппе Ризо признает, что такая зависимость у Тонали есть, а источники talkSPORT в Италии утверждают, что теперь Сандро может грозить всемирная дисквалификация на 18 месяцев.

"Он играет в свою самую важную игру — против зависимости от ставок".

"Он в шоке, ему очень грустно. Ему нужно принять эту ситуацию. В данный момент он тренируется (с "Ньюкаслом"). Он сказал мне, что тренируется очень хорошо. Он может сыграть в субботу", — сообщил Ризо.

Добавим, правила FA не мешают Тонали играть за свой клуб, находясь под следствием.


Метки Ньюкасл, ставки, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 17.10.2023 17:54 # narcot
    Tonale - это Alfa

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  2. butcher7777 17.10.2023 17:14 # butcher7777
    Теперь понятно почему Милан его так легко отпустил)) пздц макаронники

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