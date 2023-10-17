Агент: "У Тонали зависимость от ставок"

Агент полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали заявил, что у его клиента есть зависимость от ставок.

На прошлой неделе, находясь в расположении сборной Италии, Тонали вместе с полузащитником "Астон Виллы" Николо Дзаньоло был допрошен насчет незаконных ставок в букмекерских конторах.



Агент Джузеппе Ризо признает, что такая зависимость у Тонали есть, а источники talkSPORT в Италии утверждают, что теперь Сандро может грозить всемирная дисквалификация на 18 месяцев.



"Он играет в свою самую важную игру — против зависимости от ставок".



"Он в шоке, ему очень грустно. Ему нужно принять эту ситуацию. В данный момент он тренируется (с "Ньюкаслом"). Он сказал мне, что тренируется очень хорошо. Он может сыграть в субботу", — сообщил Ризо.



Добавим, правила FA не мешают Тонали играть за свой клуб, находясь под следствием.