"Ливерпуль" едва ли будет покупать Сане

"Ливерпуль" едва ли будет покупать вингера "Баварии" Лероя Сане следующим летом.

В минувший уикенд издание Daily Mirror сообщило, что "Ливерпуль" рассматривает Сане в качестве своей цели номер один на замену Мохамеду Салаху, который после окончания этого сезона, вероятно, уедет выступать в Саудовскую Аравию.



Дополнительно нагнетает давление немецкое издание Bild, утверждая, что сам Сане, которого также сватают в "Реал", хочет принять "фундаментальное решение" насчет своего будущего следующим летом.



Однако Liverpool Echo призывает не верить этим слухам. Сане, которому в январе исполнится 28 лет, не является идеальной заменой Салаху для "Ливерпуля".



Во-первых, трансферная политика "Ливерпуля" заточена на более молодых игроков. В случае покупки Сане "красным" уже в скором времени пришлось бы задуматься о преемнике для Лероя, который только на четыре года моложе Салаха.



Во-вторых, для приобретения Сане "Ливерпулю" бы пришлось обновить свой трансферный рекорд, выплатив более 80 миллионов фунтов, в которые "красным" обошелся нападающий Дарвин Нуньес.



В этом сезоне "Ливерпуль" выступает лишь в Лиге Европы, поэтому "красным" было бы сложно потратить такого рода деньги на одного игрока, который сейчас находится на пике своей карьеры, но трансферная стоимость которого дальше будет только снижаться.



Наконец, в каждом из трех последних сезонов Салах покорял рубеж в 30 голов, тогда как Сане в своем самом результативном сезоне за карьеру — 2018/19, выступая за "Манчестер Сити", — отличился только 16 раз, включая 10 в Премьер-Лиге.