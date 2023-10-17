Шейх Джассим получил совет купить "Ливерпуль"

Журналист Daily Mail Майк Киган посоветовал шейху Джассиму способ отомстить "Манчестер Юнайтед" за несостоявшуюся покупку клуба.

В минувший уикенд стало известно, что шейх Джассим более не претендует на покупку "Юнайтед", который теперь останется в руках семейства Глэйзеров и лишь получит еще одного акционера в лице сэра Джима Рэтклиффа.



По мнению Кигана, лучшей реакцией шейха Джассима на эту ситуацию была бы покупка "Ливерпуля", который в прошлом году почти одновременно с "Юнайтед" подтвердил свою открытость к инвестициям.



"Катарцы были готовы вложить около 8 миллиардов долларов (6.6 млрд. фунтов) или около того в проект "Юнайтед".



"У них были подготовлены эти деньги, они жгут им карманы, и какая бы история это была, если бы теперь они купили "Ливерпуль".



Я верю, что сейчас они очень, очень расстроены и злы тем, как все сложилось".



"Сложно найти способ отреагировать на это лучше, чем потратить эти деньги на злейших врагов "Юнайтед" и заставить их поплатиться за решение не продавать клуб", — цитирует Кигана Daily Mail.