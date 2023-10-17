Шейх Джассим получил совет купить "Ливерпуль"

Шейх Джассим Журналист Daily Mail Майк Киган посоветовал шейху Джассиму способ отомстить "Манчестер Юнайтед" за несостоявшуюся покупку клуба.

В минувший уикенд стало известно, что шейх Джассим более не претендует на покупку "Юнайтед", который теперь останется в руках семейства Глэйзеров и лишь получит еще одного акционера в лице сэра Джима Рэтклиффа.

По мнению Кигана, лучшей реакцией шейха Джассима на эту ситуацию была бы покупка "Ливерпуля", который в прошлом году почти одновременно с "Юнайтед" подтвердил свою открытость к инвестициям.

"Катарцы были готовы вложить около 8 миллиардов долларов (6.6 млрд. фунтов) или около того в проект "Юнайтед".

"У них были подготовлены эти деньги, они жгут им карманы, и какая бы история это была, если бы теперь они купили "Ливерпуль".

Я верю, что сейчас они очень, очень расстроены и злы тем, как все сложилось".

"Сложно найти способ отреагировать на это лучше, чем потратить эти деньги на злейших врагов "Юнайтед" и заставить их поплатиться за решение не продавать клуб", — цитирует Кигана Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2023 15:00

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  1. skydreams 17.10.2023 16:22 # skydreams
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  2. chelsea88 17.10.2023 16:20 # chelsea88
    Запасной вариант.

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  3. shakur 17.10.2023 16:18 # shakur
    Денег не хватит, Ливерпуль 200 млрд фунтов стоит.

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  4. vals1702 17.10.2023 16:02 # vals1702
    продано !

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  5. russiaforward 17.10.2023 15:48 # russiaforward
    Джассим верим!

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