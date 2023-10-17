"Ньюкасл" не позволит Рэтклиффу забрать Эшуорта в МЮ

"Ньюкасл" заблокирует любые попытки сэра Джима Рэтклиффа переманить спортивного директора Дэна Эшуорта в "Манчестер Юнайтед".

В четверг утром совет директоров "Юнайтед" соберется, чтобы одобрить покупку Рэтклиффом 25 процентов акций клуба с "Олд Траффорд".



Также ожидается, что Рэтклифф возьмет на себя контроль над футбольными операциями и получит карт-бланш на обновление спортивного проекта "красных дьяволов".



По информации i News, Рэтклифф планирует привести своего спортивного директора, и сэр Джим находится под впечатлением от работы Эшуорта в "Ньюкасле".



Эшуорт умело распоряжается деньгами саудовских владельцев "Ньюкасла", благодаря чему "сороки" достигли Лиги Чемпионов и имеют разумную и последовательную трансферную политику.



Однако "Ньюкасл" исключает расставание с Эшуортом. Боссы "сорок" считают, что их клуб более не может рассматриваться игроками, тренерами и руководителями в качестве трамплина в какой-нибудь гранд.



На "Сент-Джеймс Парк" верят, что и сам Эшуорт не захочет оставить свою работу в "Ньюкасле" ради "Юнайтед".