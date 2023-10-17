Уолкер призвал сборную Англии поддержать Хендерсона

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер призвал своих партнеров по сборной Англии поддержать Джордана Хендерсона.

В прошлую пятницу, когда англичане победили сборную Австралии 1:0 в товарищеском матче, Хендерсон был освистан трибунами "Уэмбли".



Публика по-прежнему недовольна отъездом 33-летнего полузащитника в Саудовскую Аравию, однако Уолкер не согласен с таким поведением толпы.



"Он крепкий духом парень, он прошел через взлеты и падения в своей карьере. Наверное, это (свист) имело место, но у него есть моя полная поддержка — как игрока и, что важнее, как человека, потому что я по-прежнему убежден, что он верен своим принципам".



"Всем нам нужно поддержать его, когда он надевает эту футболку и когда мы играем за свою страну".



"Мы здесь как большая семья, и тебе не нравится видеть кого-либо расстроенным. Нам просто нужно принять это как данность. У нас есть свои обязанности, а люди имеют право на свои мнения".



"Поэтому мы будем здесь ради Хендо, мы будем всецело поддерживать его на всем пути, потому что он является важной частью команды — на поле и за его пределами. Мы нуждаемся в нем на больших турнирах, в раздевалке и особенно на поле, учитывая его качества", — цитирует Уолкера Evening Standard.