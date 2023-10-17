Силва отказался комментировать слухи насчет возвращения в "Флуминенсе"
Защитник "Челси" Тиаго Силва отказался комментировать слухи насчет своего возвращения в "Флуминенсе".
В свои 39 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", полностью сыграв все восемь первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги.
Однако контракт Силвы истекает в конце этого сезона, и пресса уже сватает Тиаго назад в "Флуминенсе", который помог ему спасти свою карьеру после пережитого в московском "Динамо" кошмара.
Впрочем, ветеран пока не готов обсуждать свое будущее и лишь дает понять, что ему еще предстоит принять решение.
"У нас давние отношения. Но в данный момент я предпочитаю сохранять молчание, потому что в недавнем прошлом уже были некоторые противоречивые заявления".
"Сейчас у меня есть семья, у меня есть дети. Нам нужно подумать и об это аспекте. Нужно посмотреть, где мы сможем быть счастливы и где я смогу завершить эту красивую и успешную, как я ее считаю, карьеру", — сообщил Силва Globo Esporte.
17.10.2023 12:00
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