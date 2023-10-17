Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр помышляет об отъезде в Италию.

Минувшим летом Магуайр предпочел не пользоваться возможностью уйти в "Вест Хэм" и решил сражаться за место в стартовом составе "Юнайтед".



Однако ситуация с игровым временем не улучшилась для Магуайра относительно прошлого сезона, и в этот международный перерыв Харри заявил, что не будет "просиживать здесь всю свою жизнь, играя раз в месяц".



Ожидается, что в январе "Вест Хэм" вернется за Магуайром, но talkSPORT утверждает, что среди клубов, наблюдающих за ситуацией вокруг 30-летнего англичанина, также значится "Милан".



При этом сам Магуайр открыт к трансферу в Серию А. Харри воодушевлен примером защитника Криса Смоллинга, который сменил "Юнайтед" на "Рому" в 2019 году.



Благодаря переезду в Италию Смоллинг смог вернуть свою карьеру в колею и отстранился от негатива, который был связан с его выступлениями за "Юнайтед".



В последнее время Серия А стала популярным направлением для английских футболистов, жаждущих играть регулярно. Фикайо Томори и Тэмми Абрахэм тоже добились определенных успехов, выступая за "Милан" и "Рому", соответственно.