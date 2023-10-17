Саутгейт готов продолжать выпускать Хендерсона
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что готов продолжать выпускать Джордана Хендерсона, несмотря недовольство, выражаемое фанатами в адрес полузащитника "Аль-Иттифак".
Напомним, Хендерсон был освистан трибунами "Уэмбли" во время товарищеского матча англичан против сборной Австралии в прошлую пятницу.
Ранее с похожим недовольством фанатов столкнулся защитник Харри Магуайр, однако Саутгейт указывает на то, что определение сильнейшего состава сборной — это не "конкурс популярности".
"Готов ли я продолжать выпускать Хендерсона, несмотря на свист? Да, на 100 процентов".
"Я всегда выпускаю игроков, которых считаю лучшими, чтобы представлять сборную и обеспечить нам наивысшие шансы на победу, только если речь не идет о чем-то неуместном".
"Но я не думаю, что это является причиной не выпускать его. Я вообще не думаю, что есть причина освистывать его".
"Мы бы хотели, чтобы все фанаты были позади нас. Мы сильнее как команда, когда фанаты с нами и всецело поддерживают команду. Эта связь есть у нас уже длительный период времени".
"Мы будем анализировать Джордана, как и любого другого игрока. Если бы я просто делал выбор, исходя из конкурса популярности, наш состав выглядел бы очень, очень по-другому", — цитирует Саутгейта The Independent.
17.10.2023 09:00
Просмотров: 319
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
При наличии беллингема райса и трента, это идиотизм
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий