Саутгейт готов продолжать выпускать Хендерсона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что готов продолжать выпускать Джордана Хендерсона, несмотря недовольство, выражаемое фанатами в адрес полузащитника "Аль-Иттифак".

Напомним, Хендерсон был освистан трибунами "Уэмбли" во время товарищеского матча англичан против сборной Австралии в прошлую пятницу.



Ранее с похожим недовольством фанатов столкнулся защитник Харри Магуайр, однако Саутгейт указывает на то, что определение сильнейшего состава сборной — это не "конкурс популярности".



"Готов ли я продолжать выпускать Хендерсона, несмотря на свист? Да, на 100 процентов".



"Я всегда выпускаю игроков, которых считаю лучшими, чтобы представлять сборную и обеспечить нам наивысшие шансы на победу, только если речь не идет о чем-то неуместном".



"Но я не думаю, что это является причиной не выпускать его. Я вообще не думаю, что есть причина освистывать его".



"Мы бы хотели, чтобы все фанаты были позади нас. Мы сильнее как команда, когда фанаты с нами и всецело поддерживают команду. Эта связь есть у нас уже длительный период времени".



"Мы будем анализировать Джордана, как и любого другого игрока. Если бы я просто делал выбор, исходя из конкурса популярности, наш состав выглядел бы очень, очень по-другому", — цитирует Саутгейта The Independent.