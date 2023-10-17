"Сити" и "Вест Хэм" лидируют в борьбе за Матсена

"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" являются главными претендентами на левого защитника "Челси" Яна Матсена.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" едва не продал Матсена, приняв предложение в 31.5 млн. фунтов от "Бернли", где Ян с большим успехом отыграл прошлый сезон на правах аренды.



Однако Матсен сам отказался от возвращения на "Терф Мур" и решил сражаться за место в составе "синих", за которых, правда, пока сыграл только 83 минуты в Премьер-Лиге.



Проблема для "Челси" в том, что действующий контракт 21-летнего голландца истекает в конце этого сезона, а переговоры о продлении сотрудничества пока не принесли никаких плодов.



Контрактная ситуация Матсена подстегивает интерес к нему со стороны других клубов, включая "Барселону", но TEAMtalk утверждает, что "Сити" и "Вест Хэм" имеют наивысшие шансы заполучить Яна.



Если переговоры о новом контракте не сдвинутся с мертвой точки, "Челси" может быть вынужден продать Матсена в январе.