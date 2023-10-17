"Ливерпуль" интересуется Уэдраого

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке-04" Ассану Уэдраого.

Будучи воспитанником "Шальке-04", Уэдраого только с этого сезона был переведен в первую команду гельзенкирхенцев, которые сейчас выступают во второй Бундеслиге.



В возрасте 17 лет и 80 дней Уэдраого стал самым молодым дебютантом "Шальке-04" в официальных матчах, и своей игрой Ассан привлек внимание целого ряда европейских клубов.



По информации Sky Sport Germany, в Уэдраого заинтересован "Ливерпуль" и особенно главный тренер "красных" Юрген Клопп.



Заполучить Уэдраого также хотят "Эвертон" и "Брайтон", но фаворитом в борьбе за немца африканского происхождения пока считается "Милан".



Добавим, "Шальке-04" будет бессилен помешать уходу Уэдраого следующим летом, потому что контракт Ассана содержит доступный только зарубежным клубам пункт о выкупе за 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).