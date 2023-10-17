Анонс матча Англия — Италия

Во вторник вечером сборная Англии примет на "Уэмбли" своего обидчика по финалу Евро-2020 в лице Италии.

Примечательно, что то поражение, нанесенное англичанам в серии послематчевых пенальти, случилось как раз на "Уэмбли".



В данный момент команда Гарета Саутгейта возглавляет отборочную Группу C и нуждается еще в одном очке, чтобы гарантировать себе путевку на турнир в Германии следующим летом.



В упомянутом финале, который был сыгран на год позже ввиду пандемии коронавируса, англичане открыли счет благодаря быстрому голу Люка Шоу, однако в середине второго тайма Леонардо Бонуччи восстановил равновесие, а в серии 11-метровых нервы оказались крепче у итальянцев.



"У нас есть опыт побед в больших матчах, мы стабильно проявляем себя. Мы в топ-5 лучших сборных мира с 2018 года. Не думаю, что за последние 30-40 лет был другой такой период", — сообщил на пресс-конференции Саутгейт.



- Италия ни разу не уступила в шести последних матчах против Англии.



- Пять из девяти последних встреч Англии и Италии завершились вничью.



- Италия не проиграла ни одного из трех последних выездных матчей (2 победы, 1 ничья).



- Англия открывала счет в каждом из трех предыдущих домашних матчей в отборе к Чемпионату Европы.



- В рамках отборов к первенствам Европы Италия не проигрывает на выезде с 2006 года.



- Англия выиграла все 12 последних домашних матчей в отборах к Чемпионатам Европы.



- Англия не пропустила ни одного гола в 10 последних домашних матчах в отборах к Чемпионатам Европы.



- Полузащитник англичан Джуд Беллингем забил 10 голов в своих 10 матчах за "Реал" в этом сезоне.



После ряда экспериментов в товарищеском матче против Австралии в прошлую пятницу англичане должны вернуться к привычному сочетанию игроков. Это означает, что Харри Магуайр, Кайл Уолкер, Деклан Райс, Джуд Беллингем и Харри Кейн точно выйдут с первых минут.



Чемпионат Европы 2024 года. Отборочный турнир. Группа C

Сборная Англии — сборная Италии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз