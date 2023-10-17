Хаверц заключил спонсорский контракт с PUMA

Кай Хаверц Несмотря на сложный старт своей карьеры в "Арсенале", Кай Хаверц заключил роскошный спонсорский контракт с компанией PUMA.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов минувшим летом Хаверц забил лишь один гол за "Арсенал", реализовав пенальти против "Борнмута".

В своих 11 других матчах за "канониров" Хаверц отметился только одной результативной передачей, регулярно подвергаясь критике за невыразительную игру.

Тем не менее, как и главный тренер "Арсенала" Микель Артета, компания PUMA верит в Хаверца, став персональным спонсором 24-летнего игрока сборной Германии.

Хаверц будет продвигать бренд PUMA и играть в бутсах немецкого производителя спортивной одежды и обуви, сообщает Football.London.

Контракт Хаверца с PUMA рассчитан на несколько лет. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако нет сомнений, что Кай получил солидную прибавку к своей основной зарплате.


Метки PUMA, Арсенал, спонсоры, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2023 00:05

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  1. closer 17.10.2023 00:12 # closer
    Поколение пенсионеров, конча--->лавка клуба. Лавандос течет, чё перенапрягаться

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