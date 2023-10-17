Хаверц заключил спонсорский контракт с PUMA

Несмотря на сложный старт своей карьеры в "Арсенале", Кай Хаверц заключил роскошный спонсорский контракт с компанией PUMA.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов минувшим летом Хаверц забил лишь один гол за "Арсенал", реализовав пенальти против "Борнмута".



В своих 11 других матчах за "канониров" Хаверц отметился только одной результативной передачей, регулярно подвергаясь критике за невыразительную игру.



Тем не менее, как и главный тренер "Арсенала" Микель Артета, компания PUMA верит в Хаверца, став персональным спонсором 24-летнего игрока сборной Германии.



Хаверц будет продвигать бренд PUMA и играть в бутсах немецкого производителя спортивной одежды и обуви, сообщает Football.London.



Контракт Хаверца с PUMA рассчитан на несколько лет. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако нет сомнений, что Кай получил солидную прибавку к своей основной зарплате.