Тонали вернулся к тренировкам с "Ньюкаслом", несмотря на скандал со ставками

Полузащитник Сандро Тонали вернулся к тренировкам с "Ньюкаслом" и будет доступен на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.

На прошлой неделе стало известно, что Тонали и полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло были допрошены прямо в расположении сборной Италии насчет своей причастности к незаконным ставкам в букмекерских конторах, после чего были отправлены в свои клубы.



В Италии игрокам нельзя делать ставки на футбольные матчи, а за нарушение этого запрета может последовать дисквалификация минимум на три года.



Как сообщает Football Italia, оба игрока остаются под следствием и будут еще раз допрошены следователями из Турина в самое ближайшее время.



Несмотря на этот скандал, "Ньюкасл" не стал отстранять Тонали, как и не стал давать ему передышку. В понедельник 23-летний полузащитник приступил к тренировкам с командой Эдди Хау.



По информации Chronicle Live, боссы FA и Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией, но пока вмешиваться на собираются — участие Тонали в матчах "Ньюкасла" зависит только от самого "Ньюкасла".



Только в том случае, если в Италии применят какие-либо санкции к Тонали и Дзаньоло, включая дисквалификацию, Ассоциация рассмотрит возможность их расширения на Англию.