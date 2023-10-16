Тонали вернулся к тренировкам с "Ньюкаслом", несмотря на скандал со ставками

Сандро Тонали Полузащитник Сандро Тонали вернулся к тренировкам с "Ньюкаслом" и будет доступен на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.

На прошлой неделе стало известно, что Тонали и полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло были допрошены прямо в расположении сборной Италии насчет своей причастности к незаконным ставкам в букмекерских конторах, после чего были отправлены в свои клубы.

В Италии игрокам нельзя делать ставки на футбольные матчи, а за нарушение этого запрета может последовать дисквалификация минимум на три года.

Как сообщает Football Italia, оба игрока остаются под следствием и будут еще раз допрошены следователями из Турина в самое ближайшее время.

Несмотря на этот скандал, "Ньюкасл" не стал отстранять Тонали, как и не стал давать ему передышку. В понедельник 23-летний полузащитник приступил к тренировкам с командой Эдди Хау.

По информации Chronicle Live, боссы FA и Премьер-Лиги внимательно следят за ситуацией, но пока вмешиваться на собираются — участие Тонали в матчах "Ньюкасла" зависит только от самого "Ньюкасла".

Только в том случае, если в Италии применят какие-либо санкции к Тонали и Дзаньоло, включая дисквалификацию, Ассоциация рассмотрит возможность их расширения на Англию.


Метки Астон Вилла, Дзаньоло, Ньюкасл, сборная Италии, ставки, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2023 23:00

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